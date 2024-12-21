Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники

По словам господина Минниханова, на некоторых беспилотниках не сработала взрывчатка. В настоящее время ведутся работы по ее ликвидации. Он рассказал, что по вопросу атаки было проведено оперативное совещание всех служб, в том числе с участием военных.
«Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома», — заявил глава Татарстана в видеобращении.
Массированная атака беспилотников на Казань произошла сегодня, 21 декабря, утром. По информации Минобороны, три беспилотника были сбиты ПВО, три подавлены подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.