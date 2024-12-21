Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники

«Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома», — заявил глава Татарстана в видеобращении.