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Минниханов рассказал, куда были нацелены атаковавшие Казань беспилотники

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что три из восьми беспилотников, атаковавших Казань сегодня утром, были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Остальные дроны атаковали жилые дома, уточнил он.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

По словам господина Минниханова, на некоторых беспилотниках не сработала взрывчатка. В настоящее время ведутся работы по ее ликвидации. Он рассказал, что по вопросу атаки было проведено оперативное совещание всех служб, в том числе с участием военных.

«Мы возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома», — заявил глава Татарстана в видеобращении.

Массированная атака беспилотников на Казань произошла сегодня, 21 декабря, утром. По информации Минобороны, три беспилотника были сбиты ПВО, три подавлены подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.