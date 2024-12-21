Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Трампа с инаугурацией

Взаимоотношения между странами будут зависеть от дальнейших заявлений, от того, как будут проявляться отношение новой администрации к России, отметил представитель Кремля. Он добавил, что в настоящее время американские ракеты стреляют по российской территории, их наводят американские специалисты.