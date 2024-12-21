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Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Трампа с инаугурацией

США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

США остаются недружественной России страной, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, сообщает ТАСС.

Взаимоотношения между странами будут зависеть от дальнейших заявлений, от того, как будут проявляться отношение новой администрации к России, отметил представитель Кремля. Он добавил, что в настоящее время американские ракеты стреляют по российской территории, их наводят американские специалисты.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Решение действующего президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами усложнило переговорные позиции Вашингтона, добавил Клут.

Путин Владимир
Песков Дмитрий