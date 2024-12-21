Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.