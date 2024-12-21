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Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру

РАБАТ, 21 декабря. /ТАСС/. Различные сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру под управлением министерства обороны страны. Об этом, как пишет сирийское издание Al Watan, заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

Источник: Reuters

«Сирийские вооруженные группировки будут объединены в одну структуру в рамках новой армии под управлением Министерства обороны», — приводит его слова сирийское издание Al Watan.

Аш-Шараа встретился с лидерами вооруженных группировок и обсудил с ними новый формат армии Сирии после свержения президента Башара Асада.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.