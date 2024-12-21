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Песков: предложение о дуэли было ответом на слова об уязвимости «Орешника»

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина провести технологическую дуэль с Западом было ответом на утверждения об уязвимости ракетной системы Орешник. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.