«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Песков: предложение о дуэли было ответом на слова об уязвимости «Орешника»
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина провести технологическую дуэль с Западом было ответом на утверждения об уязвимости ракетной системы Орешник. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.