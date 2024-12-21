Песков назвал, кого Путин поздравит вместо глав недружественных стран

Власти России составили два перечня недружественных государств. Они предполагают разные меры, но включают общих участников. Первый появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов западными странами. В начале марта 2022 года правительство составило еще один перечень государств, совершающих недружественные действия по отношению к России, российским юридическим и физическим лицам. Это стало ответом на санкции.