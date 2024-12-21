Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

По официальным данным, известно о двух погибших — взрослом и ребенке. Bild со ссылкой на данные местной полиции ранее писал о четырех погибших и более 200 пострадавших в результате наезда. Spiegel со ссылкой на службы безопасности, как и Haute, сообщал о пяти жертвах.