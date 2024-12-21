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США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане

КАИР, 21 дек — РИА Новости. Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.

Источник: AP 2024

«Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения “Ансар Алла” на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны», — пояснил собеседник агентства.

Новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили легкие ранения 14 человек.

По словам источника, в небе над столицей наблюдается интенсивное воздушное движение.

Ранее источник в органах власти Саны сообщил, что в городе раздался мощный взрыв, предположительно, от удара израильской авиации.