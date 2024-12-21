США и Израиль нанесли авиаудар по военным позициям хуситов в Сане

«Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения “Ансар Алла” на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны», — пояснил собеседник агентства.