Трамп назначил телепродюсера Бернетта спецпосланником в Великобритании

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении телевизионного продюсера Марка Бернетта на должность специального посланника в Великобритании. Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Бернетт «обладает уникальным сочетанием дипломатических навыков и международного признания, что делает его идеальным кандидатом для укрепления двусторонних отношений». Новый спецпосланник займется вопросами торговли, инвестиций и культурного обмена между двумя странами.
Марк Бернетт — продюсер американского телевидения, создатель таких шоу, как «Выживший» (Survivor), «Шарк Танк» (Shark Tank), «Голос» (The Voice) и «Кандидат» (The Apprentice), в котором участвовал сам Трамп. Он является бывшим председателем компании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и обладателем 13 премий Emmy за вклад в индустрию.