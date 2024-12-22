Трамп назначил телепродюсера Бернетта спецпосланником в Великобритании

Марк Бернетт — продюсер американского телевидения, создатель таких шоу, как «Выживший» (Survivor), «Шарк Танк» (Shark Tank), «Голос» (The Voice) и «Кандидат» (The Apprentice), в котором участвовал сам Трамп. Он является бывшим председателем компании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и обладателем 13 премий Emmy за вклад в индустрию.