Кадыров: в Чечню вернули национальный музыкальный инструмент

На фестивале-конкурсе «Синмехаллаш» («Духовные ценности») состоялась торжественная передача уникального чеченского музыкального инструмента — дегич пондара, который с 1944 года находился в Дагестане. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил значимость этого момента, подчеркнув, что дегич пондар был привезён в Дагестан во время выселения чеченского и ингушского народов. Инструмент был передан Айшат Кадыровой председателем фонда имени Даку Асадулаева, заслуженным артистом Республики Дагестан Асхабали Гасановым.
Глава Чечни выразил радость от возвращения этого важного культурного артефакта на родину после стольких лет.
Ранее Кадыров пообещал выплатить 500 тысяч рублей семьям, в которых есть малыши, названные и родившиеся в дни рождения чеченских героев.