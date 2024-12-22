Кадыров: в Чечню вернули национальный музыкальный инструмент

На фестивале-конкурсе «Синмехаллаш» («Духовные ценности») состоялась торжественная передача уникального чеченского музыкального инструмента — дегич пондара, который с 1944 года находился в Дагестане. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.