Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

«Полагаю, либеральная Европа с ее антитрамповскими настроениями и фрондой становится для Трампа серьезной проблемой. И если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны. А они будут пытаться и дальше подрывать его авторитет», — написал он в своем Telegram-канале.