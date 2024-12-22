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Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Либеральная Европа с ее «антитрамповскими» настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Полагаю, либеральная Европа с ее антитрамповскими настроениями и фрондой становится для Трампа серьезной проблемой. И если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны. А они будут пытаться и дальше подрывать его авторитет», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что, по его мнению, главы европейских стран ведут себя так потому, что имеют тесные связи с демократической партией и «глубинным государством» в США, которые намерены срывать планы Трампа и «вставлять ему палки в колеса».

Также сенатор отметил, что поведение Европы для Дональда Трампа — это серьезный вызов.

Трамп Дональд