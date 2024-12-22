Пентагон подтвердил удар по объектам хуситов в Сане

Американские военные нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру хуситов в столице Йемена, сообщает центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM).
«Силы США нанесли точечные удары по складу ракет и командно-операционному центру, использовавшимся поддерживаемыми Ираном хуситами на подконтрольной им территории Саны», — говорится в сообщении.
В CENTCOM уточнили, что для удара применялись силы и средства ВМС и ВВС США.
Заявление обнародовано в соцсети X*. Американская сторона утверждает, что знание командно-диспетчерского пункта является «главным центром координации нападений хуситов на корабли ВМС Соединённых Штатов и торговые суда в Красном море».
Кроме того, в США заявили, что над Красным морем ликвидировано несколько БПЛА. Кроме того, американские военные уничтожили противокорабельную крылатую ракету.
Ранее сообщалось, что Сана подверглась массированному авиаудару со стороны Соединённых Штатов. В Сети появились кадры, на которых запечатлены мощнейшие взрывы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.