Посольство РФ: здание дипмиссии Португалии в Киеве повредили системы ПВО

В сообщении посольства России в Португалии утверждается, что ущерб, нанесенный зданию дипмиссии Португалии в Киеве, стал следствием работы сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Посольство отметило, что обвинения в адрес Москвы и информация, распространившаяся в португальских СМИ как серьезных, так и «жёлтых», искажают факты.
«Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в “обстреле дипломатического представительства”», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских беспилотников на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его «Усамой Бен Зеленским».