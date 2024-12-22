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Посольство РФ: здание дипмиссии Португалии в Киеве повредили системы ПВО

Дипломаты обвинили португальские СМИ в искажении фактов.

Источник: Аргументы и факты

В сообщении посольства России в Португалии утверждается, что ущерб, нанесенный зданию дипмиссии Португалии в Киеве, стал следствием работы сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство отметило, что обвинения в адрес Москвы и информация, распространившаяся в португальских СМИ как серьезных, так и «жёлтых», искажают факты.

«Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в “обстреле дипломатического представительства”», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских беспилотников на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его «Усамой Бен Зеленским».