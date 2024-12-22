Бернс, который посетил Киев в субботу, был упомянут Владимиром Зеленским, который не раскрыл подробностей визита. Мирошник охарактеризовал Зеленского как «слабое звено» в цепочках уходящих демократов, включая коррупционные и преступные схемы. Он предположил, что Бернс приехал в Киев, чтобы обсудить с Зеленским действия, которые могут быть предприняты, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на Украину.