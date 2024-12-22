Бернс, который посетил Киев в субботу, был упомянут Владимиром Зеленским, который не раскрыл подробностей визита. Мирошник охарактеризовал Зеленского как «слабое звено» в цепочках уходящих демократов, включая коррупционные и преступные схемы. Он предположил, что Бернс приехал в Киев, чтобы обсудить с Зеленским действия, которые могут быть предприняты, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на Украину.
По словам Мирошника, аудиторы Трампа будут искать компромат на действия демократов, и Киев может стать уязвимым направлением, где можно найти доказательства незаконных действий американских чиновников, связанных с демократами и Байденом.
Он также отметил, что демократы могут сомневаться в верности Зеленского своим обязательствам перед ними, что могло стать причиной отправки Бернса с доводами, которые должны удержать Зеленского от передачи компромата проверяющим от Трампа.
Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам о намерении нового главы Белого дома продолжить поставки военной помощи Украине.