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Мирошник: глава ЦРУ приехал в Киев прятать концы перед аудитом Трампа

Киев может располагать компроматом на администрацию президента США.

Источник: Аргументы и факты

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев с целью оказания давления на украинские власти, которые могут передать избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию Джо Байдена. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Бернс, который посетил Киев в субботу, был упомянут Владимиром Зеленским, который не раскрыл подробностей визита. Мирошник охарактеризовал Зеленского как «слабое звено» в цепочках уходящих демократов, включая коррупционные и преступные схемы. Он предположил, что Бернс приехал в Киев, чтобы обсудить с Зеленским действия, которые могут быть предприняты, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на Украину.

По словам Мирошника, аудиторы Трампа будут искать компромат на действия демократов, и Киев может стать уязвимым направлением, где можно найти доказательства незаконных действий американских чиновников, связанных с демократами и Байденом.

Он также отметил, что демократы могут сомневаться в верности Зеленского своим обязательствам перед ними, что могло стать причиной отправки Бернса с доводами, которые должны удержать Зеленского от передачи компромата проверяющим от Трампа.

Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам о намерении нового главы Белого дома продолжить поставки военной помощи Украине.