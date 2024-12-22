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Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

Европейские лидеры и американские демократы стремятся помешать Трампу в реализации его планов.

Источник: Аргументы и факты

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что либеральная Европа с её «антитрамповскими» настроениями представляет собой серьёзную проблему для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что если Трамп не сможет справиться с этой проблемой и не «приструнит» европейских лидеров, это будет восприниматься как проявление его слабости, что, в свою очередь, может подорвать его авторитет.

Пушков также подчеркнул, что многие главы европейских стран имеют тесные связи с Демократической партией и «глубинным государством» в США, которые, по его мнению, стремятся помешать Трампу в реализации его планов. Таким образом, поведение Европы становится для Трампа серьёзным вызовом.

Ранее избранный президент США заявил о планах ввести более высокие импортные пошлины против Евросоюза, если объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов не возрастут.