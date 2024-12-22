Депутат Дубинский: Маск подает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, готовых оказывать помощь Киеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что у Украины вскоре может не остаться желающих оказывать помощь, указывая на действия Маска, который, по его словам, демонстрирует, что команда избранного президента США Дональда Трампа не будет сотрудничать с идеологическими оппонентами.
Дубинский также считает, что команда Трампа будет «шатать» правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за его поддержки Украины. Он подчеркнул, что Маск подает «очень четкие сигналы» и призвал готовиться к изменению позиции руководства Украины.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск подверг критике решения властей Соединённых Штатов о предоставлении военной помощи Украине. В частности, речь идёт о помощи Киеву на 60 миллиардов долларов, а также финансировании 12 биолабораторий.