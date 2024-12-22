Депутат Дубинский: Маск подает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского не осталось союзников, готовых оказывать помощь Киеву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.