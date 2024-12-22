Telegraph сообщил о массовых увольнениях в британской армии

Отмечается, что более 15 тысяч человек покинули вооруженные силы Британии за последний год. Из них почти 8 тысяч были учтены как те, кто решил уйти по собственному желанию. Такая тенденция наблюдается, несмотря на попытки правительства остановить кризис призыва путем самого крупного за последние 22 года повышения заработной платы на 6%.