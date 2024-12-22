В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции

Нариман Джелялов стал известен благодаря своей осуждённой деятельности, связанной с организацией теракта в Крыму. Он получил 17 лет колонии за подрыв газопровода в селе Перевальное. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма признал его и других соучастников виновными в диверсии, контрабанде взрывчатки с Украины и незаконном обороте взрывчатых веществ. Однако Джелялов попал под процедуру обмена и вернулся на Украину, где его назначили послом в Турции.