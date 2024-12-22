В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции

Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов подвергся критике со стороны крымского политического эксперта Сергея Галаня, который заявил, что его назначение не соответствует высокой должности дипломата. Об этом сообщает РИА Новости.
Джелялов, ранее осуждённый за организацию теракта в Крыму, был утверждён Владимиром Зеленским в качестве нового посла. Эксперт подчеркнул, что назначение Джелялова может негативно сказаться на отношениях с Россией и Крымом, а также является неуважением к крымским татарам, проживающим в российском Крыму.
Он также отметил, что это назначение может свидетельствовать о намерении Киева эскалировать международные отношения и активизировать антикрымский вектор, учитывая влияние крымскотатарской диаспоры в Турции.
Нариман Джелялов стал известен благодаря своей осуждённой деятельности, связанной с организацией теракта в Крыму. Он получил 17 лет колонии за подрыв газопровода в селе Перевальное. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма признал его и других соучастников виновными в диверсии, контрабанде взрывчатки с Украины и незаконном обороте взрывчатых веществ. Однако Джелялов попал под процедуру обмена и вернулся на Украину, где его назначили послом в Турции.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку своего представителя в Республике Крым Тамилу Ташеву. Уточняется, что она сама подала заявление.