Удары Вооружённых сил Украины по территории Российской Федерации являются атами терроризма, заявил бывший разведчик из Соединённых Штатов Скот Риттер.
«Это стопроцентный акт терроризма. Есть юридическое определение терроризма и то, что украинцы сейчас делают — это терроризм. Просто и чётко», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Говоря об атаке беспилотников ВСУ на Казань, Риттер отметил, что она была продиктована «политическими мотивами» и направлена только на намеренную эскалацию. Эксперт считает, что Киев захотел спровоцировать РФ на ответный «ядерный» удар. Он добавил, что это «преступно тупо».
«Киев не сможет добиться того, чего хочет. Они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какое-то значение. Я думаю, Россия понимает, что Украина и её союзники, я извиняюсь, сумасшедшие», — заявил Риттер.
Накануне беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Казань, зафиксировано восемь прилётов. Повреждения получили два высотных здания.
Подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что эти удары являются бессмысленными.