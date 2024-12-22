Русский язык убрали с билетов на поезда украинской компании

Компания «Укрзализныця» приняла решение прекратить дублирование информации на русском языке в железнодорожных билетах. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.
По словам заммэра, теперь информация на проездных документах будет представлена только на украинском и английском языках.
Это изменение является частью политики по утверждению украинского языка как единственного государственного.
Ранее стало известно, что на Украине решили ограничить использование русского языка в школах вне уроков. В законопроекте 12086, посвященном обязательному использованию украинского учениками и учителями, вводится понятие «украинскоязычная среда».