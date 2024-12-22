Трамп выступил с внезапным заявлением о Панамском канале

Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.