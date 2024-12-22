Трамп выступил с внезапным заявлением о Панамском канале

«Плата (За проход канала. — Прим. ред.), взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное “обдирание” нашей страны должно немедленно прекратиться…» — написал он, отметив, что Панамский канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Америки.
По словам Трампа, Панамский канал «жизненно важен» для США из-за важнейшей роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны.
Он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.
«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — добавил избранный президент.
Панамский канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
Ранее журнал Newsweek сообщал, что Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США вместо того, чтобы продолжать субсидирование этих стран.
Также, в начале декабря на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо избранный президент США заявил, что Канада могла бы войти в состав США в качестве 51-го штата. На что правительство Канады отреагировало, что настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об «американском штате».