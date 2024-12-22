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Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство военной помощью США Тайваню и сделал Вашингтону строгое представление, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД КНР.

Источник: © РИА Новости

Действующий президент США Джо Байден в субботу заявил о том, что выделил Тайваню военную помощь стоимостью 571 миллион долларов по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники США.

«США в очередной раз оказывают военную помощь и продают оружие китайскому Тайваню, это серьезно нарушает принцип “одного Китая” и положения трех совместных китайско-американских коммюнике», — говорится в заявлении ведомства.

МИД КНР также отмечает, что военная помощь США Тайваню «серьезно нарушает суверенитет Китая и его интересы безопасности».

«Это серьезно нарушает обязательства лидеров США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылает серьезные ошибочные сигналы сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. Китай выражает сильное недовольство, выступает решительно против этого и сразу же направил США строгое представление», — отметили в ведомстве.

В заявлении также отмечается, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая, это главная красная линия в отношениях Китая и США, через которую нельзя переступать.

«Помогая Тайваню достичь независимости с помощью оружия, США могут лишь поджечь самих себя, а попытки сдержать Китай с помощью Тайваня обречены на неудачу», — подчеркнули в министерстве.