Китай выразил недовольство военной помощью США Тайваню

«Это серьезно нарушает обязательства лидеров США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылает серьезные ошибочные сигналы сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. Китай выражает сильное недовольство, выступает решительно против этого и сразу же направил США строгое представление», — отметили в ведомстве.