Путин поддержал предложения южноуральского депутата

На заседании выступила депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова, которая озвучила ряд предложений по борьбе с деструктивным контентом и его негативным влиянием на детей.
По словам Лантратовой, сегодня инструментом внедрения деструктивных идей являются компьютерные игры, фильмы, сериалы, даже простые детские игрушки. Некоторые из них прямо направлены на размывание у подрастающего поколения рамок добра и зла, разрушение ценностного восприятия.
В этой связи парламентарий и в стенах Государственной Думы, и на заседании Государственного совета предлагает принять ряд нормативных актов, которые бы определили критерии деструктивной идеологии, расширили меры поддержки для создателей отечественного контента.
«Президент согласился с тем, что необходимо принять конкретные меры по борьбе с деструктивным контентом и выразил готовность поддержать инициативы, направленные на защиту детского сознания», — отметила по итогам заседания Яна Лантратова.