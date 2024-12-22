Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал предложения южноуральского депутата

В Москве состоялось заключительное в этом году заседание Государственного совета России. Председательствовал на мероприятии президент РФ Владимир Путин.

Источник: Личная страница Яны Лантратовой в соцсетях

На заседании выступила депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова, которая озвучила ряд предложений по борьбе с деструктивным контентом и его негативным влиянием на детей.

По словам Лантратовой, сегодня инструментом внедрения деструктивных идей являются компьютерные игры, фильмы, сериалы, даже простые детские игрушки. Некоторые из них прямо направлены на размывание у подрастающего поколения рамок добра и зла, разрушение ценностного восприятия.

В этой связи парламентарий и в стенах Государственной Думы, и на заседании Государственного совета предлагает принять ряд нормативных актов, которые бы определили критерии деструктивной идеологии, расширили меры поддержки для создателей отечественного контента.

«Президент согласился с тем, что необходимо принять конкретные меры по борьбе с деструктивным контентом и выразил готовность поддержать инициативы, направленные на защиту детского сознания», — отметила по итогам заседания Яна Лантратова.

Путин Владимир