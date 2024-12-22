МЧС укрепляет сотрудничество с КНР в области чрезвычайных ситуаций

Второй этап предусматривал посещение и ознакомление с деятельностью ключевых объектов: Национальной аварийно-спасательной базы при землетрясении, Китайского сетевого центра по борьбе с землетрясениями, Национальной академии по предотвращению и борьбе с стихийными бедствиями, а также Шеньчжэньской академии по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий.