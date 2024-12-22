МЧС укрепляет сотрудничество с КНР в области чрезвычайных ситуаций

В курсах также приняли участие представители экстренных служб Республики Казахстан, Узбекистана, Кыргызской Республики, а также сотрудники Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, передает DKnews.kz.
От Казахстана в программе обучения участвовали: начальник управления организации аварийно-спасательных работ Департамента ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС Азамат Капышев, главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера Комитета предупреждения ЧС Болат Кусаинов, а также начальник отдела чрезвычайных ситуаций Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий Эльвира Торебекова.
Программа курса включала два этапа. На первом из них прошли теоретические занятия, охватывающие организацию системы гражданской защиты КНР, управление рисками, связанными с нарушениями безопасности производства, систему пожарно-спасательного командования, а также современные технологии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Второй этап предусматривал посещение и ознакомление с деятельностью ключевых объектов: Национальной аварийно-спасательной базы при землетрясении, Китайского сетевого центра по борьбе с землетрясениями, Национальной академии по предотвращению и борьбе с стихийными бедствиями, а также Шеньчжэньской академии по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий.
«Наше сотрудничество является важным шагом в развитии международного обмена опытом в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий. Полученные знания и навыки помогут нам реагировать на чрезвычайные ситуации, включая землетрясения, и будут способствовать укреплению нашей системы гражданской защиты» Азамат Капышев, начальник управления организации аварийно-спасательных работ МЧС Казахстана.
Целью данного обмена опытом является углубление сотрудничества в области мониторинга стихийных бедствий, раннего предупреждения и оказания скорой помощи между чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии и Китая.
Прохождение курса обучения в области стихийных бедствий и изучение международного опыта в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая землетрясения, создает возможности для дальнейшего обучения спасателей МЧС Казахстана в Национальной аварийно-спасательной базе при землетрясении КНР.