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МЧС укрепляет сотрудничество с КНР в области чрезвычайных ситуаций

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Казахстан приняли участие в учебном курсе «Командование в чрезвычайных ситуациях-2024», который проходил в Пекине и Шеньчжэне Китайской Народной Республике.

Источник: Gov

В курсах также приняли участие представители экстренных служб Республики Казахстан, Узбекистана, Кыргызской Республики, а также сотрудники Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, передает DKnews.kz.

От Казахстана в программе обучения участвовали: начальник управления организации аварийно-спасательных работ Департамента ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций МЧС Азамат Капышев, главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера Комитета предупреждения ЧС Болат Кусаинов, а также начальник отдела чрезвычайных ситуаций Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий Эльвира Торебекова.

Программа курса включала два этапа. На первом из них прошли теоретические занятия, охватывающие организацию системы гражданской защиты КНР, управление рисками, связанными с нарушениями безопасности производства, систему пожарно-спасательного командования, а также современные технологии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Второй этап предусматривал посещение и ознакомление с деятельностью ключевых объектов: Национальной аварийно-спасательной базы при землетрясении, Китайского сетевого центра по борьбе с землетрясениями, Национальной академии по предотвращению и борьбе с стихийными бедствиями, а также Шеньчжэньской академии по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий.

«Наше сотрудничество является важным шагом в развитии международного обмена опытом в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий. Полученные знания и навыки помогут нам реагировать на чрезвычайные ситуации, включая землетрясения, и будут способствовать укреплению нашей системы гражданской защиты» Азамат Капышев, начальник управления организации аварийно-спасательных работ МЧС Казахстана.

Целью данного обмена опытом является углубление сотрудничества в области мониторинга стихийных бедствий, раннего предупреждения и оказания скорой помощи между чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии и Китая.

Прохождение курса обучения в области стихийных бедствий и изучение международного опыта в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, включая землетрясения, создает возможности для дальнейшего обучения спасателей МЧС Казахстана в Национальной аварийно-спасательной базе при землетрясении КНР.

МЧС