Крупные китайские компании приедут в Узбекистан с бизнес-миссией

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. До конца текущего года в Узбекистан приедет бизнес-миссия крупных китайских компаний, сообщает ИА «Дунё».
Соответствующая договоренность достигнута с председателем Фонда «Глобальный альянс устойчивого развития» Чжан Чихуа в Шанхае, на полях мероприятия, посвященного инвестиционной привлекательности республики. Оно собрало представителей более 70 китайских компаний.
Речь шла о реформах, реализуемых в Узбекистане за последние несколько лет, улучшении экономической ситуации, а также льготах, предоставляемых инвесторам в сфере налоговых и коммунальных услуг.
Вопросы китайских бизнесменов касались командировочных расходов, частично покрываемых государством при экспорте продукции, системы «GSP+», дающей право беспошлинно ввозить продукцию в страны Европы.
Стороны отметили важность подписания соглашения о 30-дневном безвизовом режиме для граждан двух стран, открытие прямых рейсов по маршруту Ташкент — Ханчжоу и другим маршрутам, увеличение числа туристов, желающих посетить Узбекистан.
Предметом обсуждения также стала трудовая миграция, в частности, проводимая правительством республики политика, диверсификация миграционного рынка, центры профессиональной подготовки для трудовых мигрантов.