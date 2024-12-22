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Алексей Текслер исполнит новогодние желания детей из Аши, Златоуста и Ясиноватой

Губернатор Челябинской области принял участие в заседании Государственного совета, посвящённого подведению итогов Года семьи.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие прошло под председательством президента РФ.

С основным докладом выступил министр труда Антон Котяков, который обозначил новые меры поддержки, которые будут введены для семей с детьми и для старшего поколения в рамках нового национального проекта.

Кроме того, присутствующие обсудили региональные меры поддержки семей, обменялись наиболее удачными практиками, обозначили пути, с помощью которых можно повысить престижность многодетных семей.

После заседания глава Южного Урала принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Алексей Текслер исполнит мечты трёх ребят. Егору Савичеву из Аши Алексей Текслер подарит новую флейту, а Ярославу Комарову из Златоуста конструктор. Также глава региона подарит велосипед Артёму Вечному из Ясиноватой.