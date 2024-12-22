Узбекистан готов привлечь иностранных инвесторов в стратегическую газовую сферу

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. «Узбекнефтегаз» привлечет $2 млрд на финансирование проектов добычи газа.
Для увеличения производства газа планируется начать геологоразведку на пятнадцати перспективных участках.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа, сообщает пресс-служба президента узбекской республики.
Основной проблемой отрасли названо «недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам». В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой.
Для решения этой проблемы планируется внедрить современные технологии и начать геологоразведку на 15 перспективных участках. Площадь сейсморазведки будет увеличена до 6,5 тыс. кв. км.
Глава государства поручил ответственным лицам привлечь крупные зарубежные компании и экспертов, и совместно разработать программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.
Также на совещании сообщалось, что трансформация «Узбекнефтегаза» будет продолжена, а одними из главных задач будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга.
Наряду с инвестициями и новыми технологиями Мирзиёев подчеркнул важность кадрового вопроса. Президент дал указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, работающих за рубежом.
С 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено 188 миллиардов долларов инвестиций, из которых 87 миллиардов составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30 процентов, что стало основой для устойчивого экономического роста.