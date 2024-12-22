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Узбекистан готов привлечь иностранных инвесторов в стратегическую газовую сферу

Узбекистан намерен приступить к геологоразведке 15-ти новых месторождений газа.

Источник: Пресс-служба Президента Узбекской Республики

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. «Узбекнефтегаз» привлечет $2 млрд на финансирование проектов добычи газа.

Для увеличения производства газа планируется начать геологоразведку на пятнадцати перспективных участках.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа, сообщает пресс-служба президента узбекской республики.

Глава «Узбекнефтегаза» Баходир Сиддиков представил отчет о работе в этом году и задачах на 2025 год. Так, ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний, в сотрудничестве с которыми сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году. В частности, с привлечением современных технологий пробурят новые и отремонтируют действующие эксплуатационные скважины, что обеспечит объем добычи газа в размере 26,5 млрд кубометров.

Основной проблемой отрасли названо «недостаточное на протяжении долгих лет внимание к геологоразведочным работам». В результате отдельные месторождения почти исчерпали свои запасы, а эффективность других остается низкой.

Для решения этой проблемы планируется внедрить современные технологии и начать геологоразведку на 15 перспективных участках. Площадь сейсморазведки будет увеличена до 6,5 тыс. кв. км.

Глава государства поручил ответственным лицам привлечь крупные зарубежные компании и экспертов, и совместно разработать программу по развитию геологии и освоению новых месторождений в 2025 году.

Также на совещании сообщалось, что трансформация «Узбекнефтегаза» будет продолжена, а одними из главных задач будут снижение себестоимости и улучшение международного кредитного рейтинга.

Наряду с инвестициями и новыми технологиями Мирзиёев подчеркнул важность кадрового вопроса. Президент дал указания по повышению качества обучения и подготовке современных специалистов, приглашению квалифицированных соотечественников, работающих за рубежом.

С 2017 года в экономику Узбекистана из всех источников было привлечено 188 миллиардов долларов инвестиций, из которых 87 миллиардов составили иностранные вложения. Это позволило увеличить долю инвестиций в ВВП до более чем 30 процентов, что стало основой для устойчивого экономического роста.