Узбекистан готов привлечь иностранных инвесторов в стратегическую газовую сферу

Глава «Узбекнефтегаза» Баходир Сиддиков представил отчет о работе в этом году и задачах на 2025 год. Так, ведется работа над рядом проектов с участием иностранных компаний, в сотрудничестве с которыми сформированы проекты стабилизации объемов добычи газа в следующем году. В частности, с привлечением современных технологий пробурят новые и отремонтируют действующие эксплуатационные скважины, что обеспечит объем добычи газа в размере 26,5 млрд кубометров.