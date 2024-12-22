Песков рассказал о планах Путина провести новогодние праздники в рабочем графике

«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — рассказал официальный представитель Кремля в беседе с «РИА Новости».
При этом Песков уточнил, что у президента есть определенные планы на указанный период.
Ранее, 5 декабря, Путин принял участие в акции «Елка желаний». В этом году глава государства поможет 10-летней Маргарите побывать в роли пилота на авиатренажере, 12-летней Таисии — посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, а еще одной девочке, Арине, — устроить поездку в Санкт-Петербург.