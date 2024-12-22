В Орловкой области из-за атаки дронов загорелась нефтебаза. Военная операция, день 1033-й

9:00 Пожар на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Клычков.
8:46 ВС РФ ведут бои за сеть господствующих высот на севере ДНР, передает РИА Новости.
8:34 Средства ПВО уничтожили за ночь 42 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны РФ.
8:15.
8:13 Здание посольства Португалии в Киеве было повреждено в результате работы украинских средств ПВО, а не вследствие удара российских военных, заявило российское посольство в Лиссабоне.
8:10 Средства ПВО ночью отразили в Ростовской области комбинированную воздушную атаку, заявил врио главы региона Слюсарь.
Сбито и подавлено 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. Предварительно, пострадавших нет.
8:07 Пять беспилотников самолетного типа сбили ночью над Брянской областью — губернатор.
8:04 Орловская область ночью подвергается массированной атаке БПЛА, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, сообщил губернатор.
По данным SHOT, речь идет о нефтебазе в поселке Стальной Конь.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1033-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.