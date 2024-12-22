Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

"Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Ваши усилия, направленные на обеспечение энергобезопасности Самарской области, бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией промышленных предприятий, социальных объектов, населения региона, способствуют созданию базовых условий для дальнейшего развития экономического потенциала региона и страны в целом.