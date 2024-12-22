ЕАЭС: что показал мониторинг уровня инфляции в странах Союза

По сравнению с ноябрем 2023 года замедление годовой инфляции наблюдается в Казахстане на 1,9 процентных пункта и Кыргызстане на 2,4 п.п., некоторое ускорение инфляции в Беларуси — на 0,1 п.п. и России — на 1,4 п.п., в Армении дефляция сменилась инфляцией.