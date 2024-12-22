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ЕАЭС: что показал мониторинг уровня инфляции в странах Союза

Уровень инфляции в соответствии со статьей 63 Договора о Союзе — один из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в ноябре в странах союза, сообщает пресс-служба Комиссии.

Годовая инфляция по итогам ноября составила:

в Армении — 1,4%;

в Беларуси — 5,5%;

в Казахстане — 8,4%;

в Кыргызстане — 5,7%;

в России — 8,9%.

По сравнению с ноябрем 2023 года замедление годовой инфляции наблюдается в Казахстане на 1,9 процентных пункта и Кыргызстане на 2,4 п.п., некоторое ускорение инфляции в Беларуси — на 0,1 п.п. и России — на 1,4 п.п., в Армении дефляция сменилась инфляцией.

В структуре потребительских цен замедление инфляции отмечалось на продовольственные товары в Казахстане и Кыргызстане, непродовольственные товары — в Армении, Казахстане и Кыргызстане, на услуги — в Беларуси и Кыргызстане.

В течение 2024 года на фоне замедления ценовой динамики Центральный банк Армении и Национальный банк Кыргызстана снизили ключевые ставки до 7,0% и 9,00%. Национальный банк Беларуси сохранил процентную ставку без изменений на уровне 9,50%, а Национальный Банк Казахстана и Центральный банк России повысили до 15,25% и 21,0% соответственно.

Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в соответствии со статьей 63 Договора о Союзе является одним из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.

ЕАЭС