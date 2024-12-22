Глава Башкирии рассказал, чем ему запомнился уходящий год

— Год как год, просто в этом году было очень много событий, действий, много вызовов. Год уходит, мы его должны поблагодарить, это часть жизни, жизни нашей страны, нашей республики, — отметил Глава региона. — Спасибо ему за события, которые были — были потери, тяжелые ситуации. Весь этот год мы переживали о ребятах — у нас десятки тысяч наших земляков воюют, поэтому конечно это главное. В то же время мы не уходили в депрессию — мы работали. Мы созидали, мы строили, создавали новое. За этот год республика вперед продвинулась по многим показателям. Что-то не получилось, были проблемы, но в целом мы голову не склоняли и уверенно шли вперед.