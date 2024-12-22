СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине

В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.