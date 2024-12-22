СМИ рассказали, как Трамп может завершить конфликт на Украине

«У новой администрации есть возможность сломить статус-кво и убедить Россию свернуть боевые действия. Для этого потребуются стимулы в Арктике — этот вопрос непременно привлечет внимание президента Владимира Путина. Такой вариант может оказаться привлекательным и для Трампа, ведь он привык смотреть на мир глазами бизнесмена в поисках выгодной сделки», — говорится в материале.
Как указал обозреватель, США могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине: такая инициатива будет включать в себя снятие санкций с Северного морского пути, а также стимуляция западных инвестиций в этот проект.
«Если Трамп всерьез проникнется этой масштабной сделкой и примется ее продавливать, это поможет не только вернуть мир в Восточную Европу, но и оживить перспективы Старого света в целом», — резюмировал автор статьи.
Будущий американский лидер Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В четверг во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.