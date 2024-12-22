«Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — сказал глава государства.
Так он ответил на вопрос Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США «закопала» их, поддерживая киевский режим.
Другие заявления Путина:
- противники России эскалируют ситуацию, если хотят — пускай, но Москва всегда будет отвечать на любой вызов;
- опасностей много и они возрастают, но не надо никого пугать разговорами о третьей мировой войне;
- когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы;
- Москва готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам;️
- Россия будет строить отношения с другими странами на основе своих интересов;️
- Москва в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны;
- когда при действиях прежних политиков потенциал России сократился, ее начали добивать, вместо того, чтобы сделать участником так называемого цивилизованного мира;
- интересы России и ее народа остаются неизменными.