Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин допустил улучшение отношений с США на основе российских интересов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин допустил возможность улучшения отношений России и США, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram журналиста.

Источник: © РИА Новости

«Можно все сделать. Если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало», — сказал глава государства.

Так он ответил на вопрос Зарубина о перспективах улучшения отношений двух стран после того, как действующая администрация США «закопала» их, поддерживая киевский режим.

Другие заявления Путина:

  • противники России эскалируют ситуацию, если хотят — пускай, но Москва всегда будет отвечать на любой вызов;
  • опасностей много и они возрастают, но не надо никого пугать разговорами о третьей мировой войне;
  • когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы;
  • Москва готова к поиску компромиссов, но не в ущерб своим интересам;️
  • Россия будет строить отношения с другими странами на основе своих интересов;️
  • Москва в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны;
  • когда при действиях прежних политиков потенциал России сократился, ее начали добивать, вместо того, чтобы сделать участником так называемого цивилизованного мира;
  • интересы России и ее народа остаются неизменными.

Путин Владимир