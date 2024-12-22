Беглов пообещал усиленные меры безопасности в преддверии новогодних праздников

«Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге. Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая», — цитирует заявление градоначальника пресс-служба городской администрации.
В случае обнаружения подозрительных предметов или настораживающей активности граждан просят звонить по номеру 112.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по подозрению в совершении взрыва в здании Сбербанка на Среднеохтинском проспекте задержали 68-летнюю пенсионерку. Еще одного пожилого мужчину доставили в полицию в Колпино — он признался в поджоге трех банкоматов на юге города.
Андрей Цедрик.