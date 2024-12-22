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Беглов пообещал усиленные меры безопасности в преддверии новогодних праздников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, и вся ситуация контролируется структурами Смольного и специализированными службами.

Источник: Коммерсантъ

«Продолжаются попытки совершения терактов в России и в Санкт-Петербурге. Подобная деятельность подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В Петербурге накануне новогодних праздников усилены меры антитеррористической безопасности, ситуация контролируемая», — цитирует заявление градоначальника пресс-служба городской администрации.

В случае обнаружения подозрительных предметов или настораживающей активности граждан просят звонить по номеру 112.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по подозрению в совершении взрыва в здании Сбербанка на Среднеохтинском проспекте задержали 68-летнюю пенсионерку. Еще одного пожилого мужчину доставили в полицию в Колпино — он признался в поджоге трех банкоматов на юге города.

Андрей Цедрик.