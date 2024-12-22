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РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Для этого создадут высокоскоростную железнодорожную мастерскую Великого шелкового пути.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. РУз и КНР и будут совместно готовить кадры для работы на железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан, сообщает Минтранс.

Об этом представители Ташкентского транспортного университета договорились с коллегами из Синьцзянского железнодорожного профессионально-технического колледжа.

«Стороны обменялись мнениями о создании “Высокоскоростной железнодорожной мастерской Великого шелкового пути” в целях подготовки высококвалифицированных кадров для строительства и эксплуатации железной дороги “Китай — Кыргызстан — Узбекистан”, — говорится в сообщении.

Цель проекта — использование опыта обоих образовательных учреждений.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Народном курултае в Бишкеке анонсировал, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стартует 27 декабря.

Жапаров рассказал, что проект станет стратегическим мостом между Западом и Востоком.

Реализацией проекта займется СП. 51% доли в компании принадлежит КНР, по 24,5% — Узбекистану и Кыргызстану.