РУз и КНР будут совместно готовить кадры для работы на жд Китай — Кыргызстан — Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. РУз и КНР и будут совместно готовить кадры для работы на железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан, сообщает Минтранс.
Об этом представители Ташкентского транспортного университета договорились с коллегами из Синьцзянского железнодорожного профессионально-технического колледжа.
«Стороны обменялись мнениями о создании “Высокоскоростной железнодорожной мастерской Великого шелкового пути” в целях подготовки высококвалифицированных кадров для строительства и эксплуатации железной дороги “Китай — Кыргызстан — Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Цель проекта — использование опыта обоих образовательных учреждений.
Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Народном курултае в Бишкеке анонсировал, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан стартует 27 декабря.
Жапаров рассказал, что проект станет стратегическим мостом между Западом и Востоком.
Реализацией проекта займется СП. 51% доли в компании принадлежит КНР, по 24,5% — Узбекистану и Кыргызстану.