Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своим рецептом кофе

Три ложки кофе на три чашки, немного кардамона и сахар на кончике ложки. Под его руководством ведущая Альбина Касимханова приготовила любимый утренний напиток.
— Я утром очень тяжело встаю. Бывают люди совы и жаворонки, так вот, я из категории совы, мне всегда тяжело вставать. Поэтому мой любимый напиток — это кофе, чтобы побыстрее проснуться и побежать, — признался Радий Хабиров. — В моем понимании, 90 процентов хорошего кофе — это сам кофе.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Радий Хабиров назвал два самых главных для него события в 2024 году.