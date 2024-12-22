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Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своим рецептом кофе

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире телепередачи на канале БСТ «Территория женского счастья» поделился своим рецептом кофе.

Три ложки кофе на три чашки, немного кардамона и сахар на кончике ложки. Под его руководством ведущая Альбина Касимханова приготовила любимый утренний напиток.

— Я утром очень тяжело встаю. Бывают люди совы и жаворонки, так вот, я из категории совы, мне всегда тяжело вставать. Поэтому мой любимый напиток — это кофе, чтобы побыстрее проснуться и побежать, — признался Радий Хабиров. — В моем понимании, 90 процентов хорошего кофе — это сам кофе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Радий Хабиров назвал два самых главных для него события в 2024 году.