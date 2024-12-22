Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своим рецептом кофе

— Я утром очень тяжело встаю. Бывают люди совы и жаворонки, так вот, я из категории совы, мне всегда тяжело вставать. Поэтому мой любимый напиток — это кофе, чтобы побыстрее проснуться и побежать, — признался Радий Хабиров. — В моем понимании, 90 процентов хорошего кофе — это сам кофе.