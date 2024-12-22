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Welt: ЕС планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Евросоюз планирует принять новый, 16-й по счету, санкционный пакет против России в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2025 года. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Источник: РИА "Новости"

Информированные дипломаты заявили изданию, что новый пакет задуман как «ясный сигнал» Москве и будет содержать «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены [санкциями]». Кроме того, в него будут включены дополнительные меры против лиц и организаций, которые, как считают в ЕС, распространяют позицию Москвы и «подрывают территориальную целостность Украины». Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба также планируют ввести новые персональные санкции, а именно запретить въезд и заморозить активы определенных лиц, в том числе в Германии, пишет Welt am Sonntag.

Газета напомнила, что во время саммита ЕС на этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался одобрить новые санкции и заявил лидерам Евросоюза, что намерен подождать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января и уже после этого принимать решение по продлению ограничений.

ЕС одобрил уже 15 санкционных пакетов против России, действие которых до сих пор почти автоматически продлевалось каждые полгода.

ЕС
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