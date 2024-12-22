Welt: ЕС планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля

Информированные дипломаты заявили изданию, что новый пакет задуман как «ясный сигнал» Москве и будет содержать «меры против специфических секторов российской экономики, которые до сих пор либо вообще, либо недостаточно были охвачены [санкциями]». Кроме того, в него будут включены дополнительные меры против лиц и организаций, которые, как считают в ЕС, распространяют позицию Москвы и «подрывают территориальную целостность Украины». Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба также планируют ввести новые персональные санкции, а именно запретить въезд и заморозить активы определенных лиц, в том числе в Германии, пишет Welt am Sonntag.