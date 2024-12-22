Для Южного Урала сократили допустимую долю мигрантов

Квоты обновляются ежегодно для поддержки приоритетного трудоустройства именно граждан РФ. Они также учитывают специфику регионального рынка труда. По данным «Интерфакса», в число регионовЮ для которых снизят допустимую долю мигрантов вошла и Челябинская область.