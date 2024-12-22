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Для Южного Урала сократили допустимую долю мигрантов

О подписании такого постановления правительства Российской Федерации пишет информационное издание «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Ограничения коснутся сразу 21 региона РФ. Ранее публиковался проект постановления, разработанный министерством труда, но там фигурировало только 11 субъектов.

При обсуждении проекта отмечалось, что сокращение максимально допустимой доли иностранных граждан в ряде регионов связано с инициативами, поступившими от правительств самих субъектов.

Квоты обновляются ежегодно для поддержки приоритетного трудоустройства именно граждан РФ. Они также учитывают специфику регионального рынка труда. По данным «Интерфакса», в число регионовЮ для которых снизят допустимую долю мигрантов вошла и Челябинская область.