В Молдавии введен режим энергосбережения: особое внимание посудомоечным и стиральным машинам

В Молдавии введен режим ЧП сроком на 60 дней — из-за недостатка энергоресурсов.
Как поясняет правительство Молдавии, режим ЧП позволяет устанавливать специальный режим закупок электроэнергии и природного газа в ускоренном темпе и оперативно выделять на это деньги. Большая ответственность ложится на плечи Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая, фактически, будет руководить распределением потоков электроэнергии. Сообщается, что КЧС будет при необходимости поручать рационализацию потребления энергоресурсов и обеспечивать процесс информирования граждан о масштабах чрезвычайной ситуации и мерах по защите населения. С этой целью она сможет издавать исполнительные приказы для руководителей органов центрального и местного публичного управления, экономических агентов, государственных учреждений, а также для граждан и других лиц, находящихся на территории Республики Молдова. По всей стране вводится режим экономии электроэнергии.
По этому поводу распространяются рекомендации: выключать лампочку в помещениях, где никого нет; установить светодиодные лампы — они дольше служат и потребляют на 75% меньше энергии; по возможности использовать термостат и устанавливать его в диапазоне от 18 до 20 градусов (так можно сократить счет на 30%); полностью загружать посудомоечную или стиральную машину, уменьшив количество необходимых циклов. Использовать экономичные программы стирки и планировать их на ночь, когда спрос ниже, а импорт энергии дешевле; отключать устройства, когда они не используются, так как они потребляют энергию даже в спящем режиме.