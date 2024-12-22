В Молдавии введен режим энергосбережения: особое внимание посудомоечным и стиральным машинам

По этому поводу распространяются рекомендации: выключать лампочку в помещениях, где никого нет; установить светодиодные лампы — они дольше служат и потребляют на 75% меньше энергии; по возможности использовать термостат и устанавливать его в диапазоне от 18 до 20 градусов (так можно сократить счет на 30%); полностью загружать посудомоечную или стиральную машину, уменьшив количество необходимых циклов. Использовать экономичные программы стирки и планировать их на ночь, когда спрос ниже, а импорт энергии дешевле; отключать устройства, когда они не используются, так как они потребляют энергию даже в спящем режиме.