Генштаб: Беларусь готова пресекать провокации с БПЛА на границе с Украиной

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развернуты вдоль границы с Украиной, они готовы подавлять радиоэлектронные объекты, чтобы не допустить провокаций, заявил начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба Вооруженных сил Беларуси Александр Ноговицын в эфире в телекомпании «ВоенТВ».
Он объяснил, что используется такое понятие, как «рэбовский» купол или помеховый зонт.
«Это комплекс совместного применения большого количества разнотипных средств радиоэлектронной борьбы, которые управляются централизованно по единому замыслу и плану. И выполняют определенные задачи, в том числе, на всей территории Беларуси».
Он обратил внимание, что у военных республики есть средства РЭБ для прикрытия важных объектов и те, которые могут подавлять объекты на расстоянии в несколько сотен километров.
По его словам, вдоль южной границы развернуты силы и средства РЭБ, выполняющие задачи в составе группировки войск круглосуточно. Они ведут радиомониторинг радиочастотного диапазона.
«Подразделения РЭБ, развернутые вдоль государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием БЛА», — добавил Ноговицын.
Он отметил, что только в 2024-м разработали и приняли на вооружение 15 новых носимых средств РЭБ для солдата в окопе. Они служат для обнаружения и подавления дронов разных типов.
«Данные средства управления радиоэлектронной борьбы активно поставляются в войска в необходимом количестве. Они по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а в некоторых вопросах превосходят зарубежные аналоги», — заключил начальник управления.