Метшин поручил главам районов навести порядок с убежищами в Казани

«Мы должны быть на страже безопасности нашего города и каждого жилого дома. Я поручаю главам районных администраций вместе с управляющими компаниями провести незамедлительно эту работу. Каждый дом должен знать старшего. Четко должна работать и система оповещения, а самое главное, направление людей в случае таких ситуаций. Каждый должен знать, на какое количество людей данное убежище рассчитано, кто в какое убежище идет, у кого ключи, какая взаимозаменяемость, — и это работа глав районных администраций и УК, — подчеркнул градоначальник. — Рустем Гильфанович (руководитель исполкома Казани — прим. ред.) возглавляет этот ежедневный штаб. Нужно навести исчерпывающий порядок. Хотите жить в мире — будьте готовы к различным ситуациям. Постараемся в кратчайшие сроки провести работу над ошибками».