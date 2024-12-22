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Команда Трампа захотела вывести США из ВОЗ

Команда избранного президента США Дональда Трампа захотела вывести Вашингтон из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

Источник: AP 2024

По информации издания, члены команды Трампа заявили ВОЗ о намерении покинуть организацию в день инаугурации американского политика. Как отметили эксперты, это может привести к катастрофическим последствиям для глобального здравоохранения.

«Выход лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, что подорвет ее способность реагировать на кризисы в области общественного здравоохранения, такие как пандемия коронавируса», — говорится в публикации.

Ранее Трамп рассказал, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. Такое мнение он высказал в социальных сетях.

Трамп Дональд