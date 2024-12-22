В Ташкенте пройдет узбекско-египетский бизнес-форум — дата

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Ташкенте пройдет узбекско-египетский бизнес-форум, сообщает пресс-служба МИПТ.
«24 декабря этого года в г. Ташкенте состоится очередное заседание межправительственной комиссии между Узбекистаном и Египтом и узбекско-египетский бизнес-форум», — говорится в сообщении.
Ожидается участие министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рании аль-Машат.
Форум посетят свыше 100 представителей деловых кругов двух стран. В частности, египетский бизнес представят El Sewedy Electric, Hassan Allam Holding, ACDIMA, EPICO, Nile sugar, Badawy Group, Masriya machine, Ebtkarat Smart Systems, Solyphar, Al Farouk For Import & Export и другие компании.
В ходе форума презентуют экономический потенциал Узбекистана и Египта, перспективные направления для развития партнерских отношений. Также пройдут G2B и B2B переговоры, в ходе которых предприниматели смогут более детально обсудить перспективные направления сотрудничества.
По итогам форума состоится церемония подписания ряда двухсторонних документов, направленных на реализацию совместных инициатив в различных отраслях экономики и развитие межрегионального взаимодействия.