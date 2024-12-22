Путин открыл движение по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов

На участках автодороги и искусственных сооружениях, которые находятся вблизи населенных пунктов, возведены шумозащитные экраны протяженностью свыше 14 км. Так, в границах Нижнекамского района звукопоглощающие экраны установили возле сел Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи и Керекес. А в Тукаевском районе они находятся рядом с садовыми товариществами «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец».