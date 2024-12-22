В Молдове оштрафовали телеканал за интервью с лидером партии «Шанс» — реакция общества

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Совет по телевидению и радио (СТР) Молдовы оштрафовал на 18 тысяч леев телеканал TVC21 после участия в одном из ток-шоу лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу.
Телеканал был наказан за «нарушение обязанности поставщиков медиасервисов информировать корректно, проверенно и беспристрастно». В СТР также дали ряд советов ведущим передач, как подавать информацию в передаче: задавать уточняющие вопросы, предоставлять дополнительный контекст, представлять другие точки зрения.
На это отреагировали в партии «Шанс» и назвали это расправой власти правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) с политическими конкурентами.
«Это уже не давление — это абсурдный тоталитарный фарс. СТР прямо сигнализирует СМИ: приглашать оппозицию опасно, иначе придется платить штрафы и выполнять абсурдные приказы. Курс PAS очевиден: убрать всех политических конкурентов. А партия “Шанс” и блок “Победа” — один из самых сильных соперников».
О штрафе от СТР также высказался журналист и телеведущий Сергей Скрипник. «Времена журналистики ушли, в небытие современной Молдовы. Отдал 12 лет работы на ТVC21, никогда не сталкивался с таким рвением властей к удавке мнений. Двое журналистов критиковали решения правительства во многих сферах политики и экономики, задев самолюбование многих властолюбов из недр Сороса. Не расхваливая, просто давая народу самому разобраться, что к чему», — отметил Скрипник.
Он отметил, что в Молдове отсутствует плюрализм мнений.