В Молдове оштрафовали телеканал за интервью с лидером партии «Шанс» — реакция общества

О штрафе от СТР также высказался журналист и телеведущий Сергей Скрипник. «Времена журналистики ушли, в небытие современной Молдовы. Отдал 12 лет работы на ТVC21, никогда не сталкивался с таким рвением властей к удавке мнений. Двое журналистов критиковали решения правительства во многих сферах политики и экономики, задев самолюбование многих властолюбов из недр Сороса. Не расхваливая, просто давая народу самому разобраться, что к чему», — отметил Скрипник.