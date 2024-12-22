Путин дал старт движению автомобилей по новым дорогам в пяти регионах

Глава государства отметил, что в России набран хороший темп развития дорожной сети. Он напомнил об открытии участка автотрассы М-12 от Москвы до Казани в декабре 2023 года. Сегодня в ее составе в строй вошел обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 80 км и 65-ти километровый обход нескольких населенных пунктов в Республике Башкортостан. Президент отметил, что объезды выведут транзитные точки из городов и поселков и положительно скажутся на экологическом качестве жизни жителей.