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Путин дал старт движению автомобилей по новым дорогам в пяти регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, глава государства дал старт движению по скоростному подходу в сторону Крымского моста, а также запустил движение в обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.

Глава государства отметил, что в России набран хороший темп развития дорожной сети. Он напомнил об открытии участка автотрассы М-12 от Москвы до Казани в декабре 2023 года. Сегодня в ее составе в строй вошел обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 80 км и 65-ти километровый обход нескольких населенных пунктов в Республике Башкортостан. Президент отметил, что объезды выведут транзитные точки из городов и поселков и положительно скажутся на экологическом качестве жизни жителей.

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Путин Владимир