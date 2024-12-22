Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Об этом глава государства сообщил Раису РТ Рустаму Миниханову во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры.

«Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», — отметил Президент России.

Глава государства также выразил уверенность в том, что повреждения, нанесенные в результате атаки беспилотников устранят.

«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани».

сказал Путин

Еще российский лидер отметил быстрое развитие Казани. По его словам, «таким темпам» могут позавидовать другие страны. От себя Путин поблагодарил строителей и весь строительный комплекс Татарстана за успехи, которые демонстрирует отрасль под руководством Минниханова.

Путин Владимир