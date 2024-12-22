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Песков признался, что его поразил вопрос Путину от белорусского блогера Влада А4

Песков отреагировал на вопрос Путину от белорусского блогера Влада Бумаги.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос президенту России Владимиру Путину от блогера Влада Бумаги (еще один его псевдоним — Влад А4) во время конференции по итогам 2024 года, которая состоялась в Москве 19 декабря. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

— Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос, — заметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России признался, что на айпаде у дочери в Youtube смотрел ролики белорусского блогера Влада Бумаги. Он добавил, что не понял, почему блогер такой популярный.

— Но, может быть, это уже поколенческая проблема, — отметил Песков.

Он также допустил, что президент России посмотрит ролики белорусского блогера.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в РФ.

Кроме того, Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия: «Бумага в известной игре сильнее камня».

Также белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери.

Тем временем президент России удивился, когда Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем.