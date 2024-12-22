Песков признался, что его поразил вопрос Путину от белорусского блогера Влада А4

Пресс-секретарь Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос президенту России Владимиру Путину от блогера Влада Бумаги (еще один его псевдоним — Влад А4) во время конференции по итогам 2024 года, которая состоялась в Москве 19 декабря. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.