Песков признался, что его поразил вопрос Путину от белорусского блогера Влада А4

Пресс-секретарь Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос президенту России Владимиру Путину от блогера Влада Бумаги (еще один его псевдоним — Влад А4) во время конференции по итогам 2024 года, которая состоялась в Москве 19 декабря. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.
— Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос, — заметил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России признался, что на айпаде у дочери в Youtube смотрел ролики белорусского блогера Влада Бумаги. Он добавил, что не понял, почему блогер такой популярный.
— Но, может быть, это уже поколенческая проблема, — отметил Песков.
Он также допустил, что президент России посмотрит ролики белорусского блогера.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в РФ.
Кроме того, Путин спросил у белорусского блогера Влада Бумаги, настоящая ли у него фамилия: «Бумага в известной игре сильнее камня».
Также белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери.
Тем временем президент России удивился, когда Песков назвал белорусского блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем.