Лукашенко встретился с президентом ОАЭ

Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить ряд вопросов в отношениях двух стран, а также встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси и инвестируют в ее экономику. Основной темой следующего дня стало взаимодействие в области высоких технологий. Особое внимание при этом было уделено сфере искусственного интеллекта, которая в последние годы стремительно развивается в мире. Эти вопросы обсуждались на встрече с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди. Александр Лукашенко также провел переговоры с руководством компаний, работающих в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта.