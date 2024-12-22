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Лукашенко встретился с президентом ОАЭ

22 декабря, Абу-Даби /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, глава государства прибыл в ОАЭ с рабочим визитом 18 декабря. Сразу в аэропорту он провел переговоры с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани Бен Ахмедом Аль Зайуди.

Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить ряд вопросов в отношениях двух стран, а также встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси и инвестируют в ее экономику. Основной темой следующего дня стало взаимодействие в области высоких технологий. Особое внимание при этом было уделено сфере искусственного интеллекта, которая в последние годы стремительно развивается в мире. Эти вопросы обсуждались на встрече с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди. Александр Лукашенко также провел переговоры с руководством компаний, работающих в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта.

Лукашенко Александр