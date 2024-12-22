Польша арестует Нетаньяху в случае его приезда на годовщину освобождения Освенцима

Однако в пятницу, 20 декабря, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил в интервью газетой Rzeczpospolita, что в том случае, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Польшу с визитом, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МУС). В связи с этим приезд Нетаньяху не состоится, министр образования Йоав Киш будет единственным представителем Израиля на церемонии.